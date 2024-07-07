مجلس صيانة الدستور يؤيد صحة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم - إيران

وأعلن هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، أنه تم التأكد من صحة الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات.

وأضاف: تم إعلان هذا الموضوع رسميًا لوزارة الداخلية بصفتها الجهة التنفيذية للانتخابات. كانت لدينا اتصالات ومتابعات مع مرشحي الانتخابات الرئاسية، لكن الحمد لله لم يقدموا لنا أي شكاوى أو مخالفات.

كما صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بالتقارير الشعبية المتعلقة بالانتخابات: لم نتلق أي تقارير مهمة من شأنها أن تكون مؤثرة على نتائج الانتخابات في يوم الانتخابات وبعد ذلك، وبناء على تحقيقاتنا، وافق المجلس على صلاحية المرحلة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية الايرانية، صباح السبت، فوز مسعود بزشكيان في السباق الرئاسي، بعد أن حصد 16.384.403 اصوات بنسبة 53.6 بالمئة من أصوات الناخبين.