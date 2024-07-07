ماذا حدث لرئيس هيئة الإغاثة العالمية في مطار ألمانيا؟!

العالم - اوروبا

وأكد بدوي في بيان صادر عنه : إن السلطات الألمانية صادرت جميع أمواله وجوالاته الشخصية وأخذت منه جميع ارقامه السرية لجميع حساباته واوراقه الخاصة به.

ونوه بالقول: وعليه سوف يتأثر عملي وعمل هيئة الإغاثة العالمية IRO، واتمنى ان لا تكون طويلة.

وختم بدوي: "انا بانتظار قرار من السلطات الألمانية لذلك أرجو عدم التواصل على أرقامي وتفهم ذلك".

وكانت السلطات الألمانية، رئيس هيئة الإغاثة العالمية في ألمانيا، ممدوح بدوي، فور وصوله إلى مطار ميونخ قادما من العاصمة المصرية القاهرة، على خلفية "إيصال المساعدات والتبرعات إلى قطاع غزة".

وأفادت مصادر لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام إن الأمن الألماني أوقف بدوي لدى وصوله لمطار ميونخ وحقق معه لساعات بعد مصادرة هاتفه المحمول والوثائق والنقود التي يحملها.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الإغاثية منظمة غير ربحية مرخصة في ألمانيا، وقد عمل بدوي سابقا في أفريقيا وسوريا وتركيا، دون أي مشاكل تذكر، في مجال الإغاثة، وعندما اندلعت الحرب على غزة، انخرط في عمل إغاثي لتخفيف الأوضاع الإنسانية هناك.

ووفق المصادر، فإن توقيف بدوي جاء بعد زيارة له للقاهرة في إطار متابعته أعمال الإغاثة التي تمتلك مستودعا به مساعدات لقطاع غزة.