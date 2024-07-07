رئيس كيان الاحتلال: الأغلبية تؤيد إنجاز صفقة التبادل مع حماس

العالم - الإحتلال

وأعتبر هرتسوغ: إن التزامهم هو إعادة الاسرى وانه التزام مطلق وأسمى، وان الجميع يعمل من أجل عودتهم السريعة إلى ديارهم.

وتصاعدت الاحتجاجات في كيان الإحتلال الإسرائيلي للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو وحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يلتقي هذا الأسبوع بالدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وأن وفدا إسرائيليا يضم خبراء سيتوجه إلى الدوحة أيضا لمناقشة قضايا تنفيذية.

هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الأحد، عن مصادر في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، قولها إن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صفقة تعيد المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في غزة.

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية "في الكيان المغتصب الإسرائيلي" تقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها والجيش أبلغ المستوى السياسي بأن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات وأن الإحتلال قد يخسر المحتجزين خلال هذا الوقت".

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة إلى عقد اتفاق بين الكيان الصهيوني وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار ويقضي بضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف العدوان على غزة.