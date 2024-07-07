مُلتحقًا بزوجته وبناته..استشهاد مسؤول بحكومة غزة في غارة اسرائيلية

العالم - فلسطين

وفي التفاصيل، استشهد 4 فلسطينيين وجُرح عدد آخر، بينهم المهندس الغصين، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “العائلة المقدسة” التي تؤوي نازحين مسلمين ومسيحيين غرب مدينة غزة.

والتحق الغصين بزوجته وابنته، وعدد من أفراد أسرته الذين ارتقوا في العدوان على غزة خلال الشهور الماضية.

من جهته، نعى المكتب الإعلامي الحكومي، القائد الشهيد إيهاب ربحي الغصين "أبو عبد الرحمن".

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي، "بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم القائد الشهيد إيهاب ربحي الغصين "أبو عبد الرحمن" وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف البيان، "وفي هذا المقام فإننا نزف قائداً حُكومياً، حيث عمل في العديد من المواقع الحكومية والوطنية المختلفة، وله مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كان مثالاً للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار المكتب الحكومي، إلى أن الغصين استشهد ليلتحق بزوجته وابنته اللتان قتلهما جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل.

وشغل إيهاب الغصين (45 عاما)، مناصب قيادية مختلفة في حركة حماس والحكومة، بينها المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووكيل وزارة العمل، علما بأنه يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وفي الصحافة والإعلام، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وكان الغصين مرشحا عن قوائم "حماس" في الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها عام 2021.

وقدمت حركة حماس في العدوان على قطاع غزة، مجموعة من الشهداء من قيادييها وعناصرها المدنيين، أبرزهم نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر.



