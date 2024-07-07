الديموقراطية في ايران واهمية الانتخابات

العالم _ نوافذ

"الشعب هو الاساس والمعيار"، قاله الامام الخميني طيب الله ثراه، مخاطبا المسؤولين قائلا: تذكروا انكم في مناصبكم بفضل الشعب فعليكم وضع خدمته في رأس اولوياتكم.

هي الثورة الاسلامية في ايران التي اكسبها الامام شرعية شعبية بالاستفتاء. وسر صمودها وثباتها وديعة الامام الخميني قدس سره لحل مشاكل البلاد، حاكمية الاسلام وحاكمية الشعب.

هو شعب عرف طريقه بنظام فيه تداول للسلطة واحترام لحقوقه وحريته في رسم مساره وخط نهجه، يمارس سلطته على الحاكم فيوليه ويخدعه لسلطانه ورقابته، شعب يستطيع قول كلمته بانتخابات تحميها حرية التعبير ونزاهة كاملة وحفظ للحقوق.

هي بلاد تتقدم بخطوات جبارة في مسيرة التنمية والتعليم والتطوير وبتلازم الرؤيا والارادة والهدف بين القيادة والشعب بما يضمن سيادة البلاد وحريتها وقرار الوطني المستقل.

واستضافت قناة العالم رئيس مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير الاستاذ هادي قبيسي ورئيس الرابطة الدولية للمحللين السياسيين د. محسن صالح لبحث موضوع هذه الحلقة من برنامج نوافذ.

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