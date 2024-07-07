حرب غزة غيرت موازين دولية كبرى ووضعت الاحتلال أمام نقطة تحول + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية أكدت لميس جديد أن حرب غزة قد غيرت من موازين دول كبرى حتى اليوم، منها الانتخابات الأميركية والتوازنات في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الحرب في غزة أظهرت للعالم حقيقة الكيان الصهيوني والأكاذيب الكبيرة التي بني عليها، وأضافت: اليوم حتى في الغرب هناك من يقول بأن تجربة الصهيونية اليوم من الممكن أن تنتهي، فهم فعلا يعترفون بأن هذه حقبة، ومن الممكن أنها قد أتت أؤكلها وهي إلى نهايتها.

وأضافت: إن الغرب الذي كان بدون أسباب حتى يساند كل قضايا الكيان الاسرائيلي اليوم أصبح منقسم، بين ساسة لا تزال مطاوعة لفكرة الصهيونية وللمخطط الصهيوني، وبين جماهير أوروبية وأميركية وحتى أشخاص أكاديميين ذوي سمعة وسلطة.. أصبحوا اليوم يقفون ليس فقط في موضع محايد بل ضد المشروع الصهيوني.

وقالت لميس جديد: ما قام به الشعب الفلسطيني العظيم غير من موازين كثيرة في العالم برمته، حيث تغيرت منظومة الردع في الشرق الأوسط بشكل كبير، كما أن هناك تغييرات في سياسات كبرى سواء في أميركا والاتحاد الأوروبي، أو لدى الدول التي كانت محايدة بشكل أو بآخر في القضية الفلسطينية لكن باتت تقف الآن بشكل علني مع هذه القضية.

وشددت على أن الكيان الصهيوني بات أمام نقطة تحول كبرى في تاريخه، حيث هناك انقسامات كبيرة لم تحصل أبدا في تاريخه، بين الجيش والحكومة والشعب، وهو تحول تاريخي من الممكن أن يغير من وجود هذا الكيان برمته.

وخلصت لميس جديد إلى القول: إسرائيل تعلم بشكل كبير بأنها لا تستطيع أن تهزم حماس -والغرب وأميركا يعلمون هذا أيضا- ولكنها مصرة على الاستمرار بعملية ليس لها حتى اليوم أيضا خطة ما بعد غزة.

وأكدت أن كل ما يحصل في غزة هو تمهيد للأجيال القادمة بالاستمرار في المقاومة، وقالت: إن حكومة نتنياهو -أو حتى أي جهة أخرى ممكن أن تأخذ السلطة في إسرائيل- لا تستطيع الاستمرار على ما هو عليه ولا حتى تستطيع التواجد في المستقبل إلا بوجود حل سياسي له ضامن دولي أميركي أوروبي وإقليمي.

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