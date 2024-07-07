العالم - الإحتلال

وجاءت تصريحات أردوغان التي أدلى بها للصحفيين، فجر اليوم الأحد، لدى عودته إلى تركيا قادما من ألمانيا، بعد حضوره مباراة منتخب بلاده مع هولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وقال الرئيس التركي: "على الدول الغربية - لا سيما الولايات المتحدة - أن تتخلى عن دعم "إسرائيل" في نيته لنشر الصراع بالمنطقة".

وأشار أردوغان إلى "محادثات جرت بين رئيس الموساد ومسئولين من حركة حماس في الدوحة، وتم خلالها اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التي تتوخى وقفا دائما لإطلاق النار".

وأضاف: "يقولون إن وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث في أي لحظة، بمعنى أنه قد تصلنا أخبار جيدة بأي لحظة من هناك، لكن الأمر كله يتعلق بمواقف نتنياهو".