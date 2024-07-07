صفقة التبادل بين حماس وتل أبيب واجواء الانتخابات في فرنسا

العالم _ بانوراما

الملف الأول: أعرب مسؤولون إسرائيليون سابقون في الجيش والشاباك عن اعتقادهم بأن نتنياهو ينوي إحباط صفقة تبادل الأسرى ، عبر اطالة امد المفاوضات لحين القاء خطابه امام مجلسي النواب والشيوخ الاميركي في الخامس والعشرين من الجاري.

من جهتها أكدت مصادر في الموساد أنّ هناك أملاً كبيراً في التوصل الى صفقة في حين اكد رامي ايغرا المسؤول السابق عن وحدة الأسرى والمفقودين في الموساد ان بن غفير وسموتريتش لن يسمحا بالتوصّل لصفقة وان نتنياهو لن يقبل بتفكيك حكومته.



الملف الثاني: جولةُ ثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، وذلك بعد جولة أولى جرت يوم الأحد الماضي تقدّمت فيها أحزاب اليمين. وشهدت هذه الانتخابات التاريخية نسبة مشاركة قياسية بلغت 69.5 بالمائة، وهي نسبة لم تشهدها فرنسا منذ 35 عاما وفق مدير معهد 'إيلاب' لاستطلاعات الرأي.

وعلقت مارين لوبان على نتائج الجولة الأولى قائلة ان الديمقراطية تكلمت ووضعت التجمع الوطني في الطليعة ومحت حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبدأت تخرج المواقف التي ترفض وصول اليمين الى الحكم، وقال رافاييل غلوكسمان من الحزب الاشتراكي انه لا يجب أن تصل عائلة لوبان إلى سدة الحكم.

كما دعا الرئيس الفرنسي السابق اليساري فرانسوا هولاند إلى بناء تجمع كبير يضم كل الذين يؤمنون بالديمقراطية وقيم الجمهورية لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة.

ويستضيف برنامج بانوراما في هذه الحلقة الاكاديمي واستاذ في العلوم السياسية د. سعد نمر واستاذ الجغرافية السياسية د. عماد الدين حمروني من باريس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.