وابل من صواريخ حزب الله يحرق الاحتلال في الاراضي المحتلة

العالم _ خاص بالعالم

وسائل اعلام اسرائيلية تحدثت عن قصف المقاومة منطقة جبل ميرون في الجليل الاعلى المحتل بوابل من الصواريخ مشيرة الى إنّ القبة الحديدية لم تتمكنْ من اعتراض عدد من الصواريخ والمسيّرات ما أسفر عن إصابات مباشرة.

ودوّتْ صفارات الإنذار في بعض مناطق الشمال للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات الامر الذي دفع عشرات آلاف المستوطنين الهروب الى الملاجئ بحسب الاعلام العبري.

وتحدثت وسائل اعلام الاحتلال عن توافد 10 فرق اطفاء و 6 طائرات الى مناطق في الجليل الادني لاخماد حرائق ضخمة نتيجة تعرضها لقصف صاروخي من قبل المقاومة.

التطورات الساخنة هذه جاءت ردا على ‏الاعتداءات وعمليات الاغتيال الذي ينفذها جيش الاحتلال في منطقة البقاع والتي ادت مؤخرا الى سقوط شهيد من المقاومة كما تأتي اسنادا لمقاومة غزة وأهلها بحسب بيان صادر عن حزب الله.

و اعلن حزب الله قصف قاعدة نيمرا إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية بصواريخ الكاتيوشا.

و رغم تكتم الاحتلال على الاصابات في صفوف قواته كشفت وسائل اعلام عبرية عن نقل العديد من المصابين بينهم اصابات خطيرة الى مستشفى طبرية فضلا عن اندلاع حرائق ضخمة في المنطقة المستهدفة ومحيطها.

كما أعلنتْ المقاومة استهداف تجهيزات تجسسية في موقع الراهب عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وإصابتها بشكل مباشر كما استهدفت الابراج التجسسية التي حاول الاحتلال الاسرائيلي اعادة احداثها وصيانتها خلف موقع الراهب ما ادى الى تدميرها مرة اخرى واخراجها عن العمل.

وفي سلسلة عمليات نوعية لردع الاحتلال قصف حزب الله ايضا مقر وحدة المراقبة وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا ما ادى إلى تدمير تجهيزاتها واندلاع حرائق بداخلها.

واستهدف حزب الله ايضا موقع بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية محققا فيه إصابة مباشرة و قصف تحركا لجنود الاحتلال في موقع بركة ريشا بالصواريخ الموجهة ما ادي الى مقتل و اصابة العديد منهم.

وفي جنوب لبنان، أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدتي يارون ومارون الراس كما نفذ طيران الاحتلال غارة على بلدتي الناقورة وعيتا الشعب وبلدة معروب في قضاء صور.