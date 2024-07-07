ماذا قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد بحق الدولة الفلسطينية؟!

العالم - اوروبا

وتحدث ستارمر مع عباس اليوم الأحد حول "المعاناة المستمرة والخسائر المروعة في الأرواح" في غزة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" كان ستارمر قد تحدث أيضا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف لإطلاق النار وإعادة الاسرى المحتجزين لدى حركة حماس خلال 7 أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم ستارمر إن رئيس الوزراء أبدى سعادته لتمكنه من التحدث إلى عباس في وقت مبكر جدا من فترة ولايته، نظرا للقضايا الملحة في المنطقة، والمعاناة المستمرة، والخسائر المروعة في الأرواح في غزة.

وأضافت المتحدثة أن رئيس الوزراء أطلع عباس على أولوياته العاجلة، ومنها ضمان وقف لإطلاق النار، وعودة الاسرى، وزيادة وتسريع المساعدات الإنسانية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

وتابعت أن " رئيس الوزراء، خلال مناقشة أهمية الإصلاح وضمان الشرعية الدولية لفلسطين، أوضح أن سياسته الطويلة الأمد بشأن اقراره بالمساهمة في عملية سلام لم تتغير، وأن هذا هو حق الفلسطينيين الذي لايمكن إنكاره".

وفي مكالمته مع نتنياهو، أوضح الحاجة الواضحة والعاجلة للتوصل لوقف لإطلاق النار، وعودة الاسرى وزيادة فورية في حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى المدنيين في غزة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه من المهم ضمان توفر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، ومنها ضمان أن تتوفر للسلطة الفلسطينية الوسائل المالية للعمل بفعالية.

وقال ستارمر أيضا إن الوضع على الحدود الشمالية للفلسطين المحتلة، حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني، "مقلق للغاية" ومن "المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".