حراك دبلوماسي واتفاقيات لمعالجة ملفي مطار صنعاء وتبادل الأسرى

العالم _ المشهد اليمني

وتشير مصادر يمنية الى أنّ هذه التفاهمات في ملفي المطار والاسرى تأتي في إطار حراك دبلوماسي جديد بين صنعاء والرياض يرمي الى استئناف العملية التفاوضية والتوصل لاتفاق سلام شامل.

رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى قال في منشور له عبر صفحته على منصة اكس إنّ جولة المفاوضات في مسقط استكملتْ، مؤكدا أنه تم الاتفاق على بعض النقاط، وأهمها حل الإشكالية على محمد قحطان، وتبادل بعض من قوائم الأسرى.

الى ذلك قالت مصادر اعلامية إنّ هناك توافقا على أنْ يعود مطار صنعاء الدولي للخدمه الكاملة بعد اكثر من 8 سنوات على إغلاقه.

واستضافت هذه الحلقة عضو الفريق الوطني المفاوض عبدالمجيد الحنش والحقوقي والناشط السياسي ماهر الشامي.