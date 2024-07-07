الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حراك دبلوماسي واتفاقيات لمعالجة ملفي مطار صنعاء وتبادل الأسرى

الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

شهد الملف اليمني في الأيام الأخيرة بوادر انفراجة على صعيد معالجة بعض الملفات الإنسانية، ومنها عودة نشاط مطار صنعاء الدولي، وانجاز اتفاق يتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين.

العالم _ المشهد اليمني

وتشير مصادر يمنية الى أنّ هذه التفاهمات في ملفي المطار والاسرى تأتي في إطار حراك دبلوماسي جديد بين صنعاء والرياض يرمي الى استئناف العملية التفاوضية والتوصل لاتفاق سلام شامل.

رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى قال في منشور له عبر صفحته على منصة اكس إنّ جولة المفاوضات في مسقط استكملتْ، مؤكدا أنه تم الاتفاق على بعض النقاط، وأهمها حل الإشكالية على محمد قحطان، وتبادل بعض من قوائم الأسرى.

الى ذلك قالت مصادر اعلامية إنّ هناك توافقا على أنْ يعود مطار صنعاء الدولي للخدمه الكاملة بعد اكثر من 8 سنوات على إغلاقه.

واستضافت هذه الحلقة عضو الفريق الوطني المفاوض عبدالمجيد الحنش والحقوقي والناشط السياسي ماهر الشامي.

روابط ذات صلة

بوادر انفراجة يمنية على طريق التوصل لاتفاق سلام شامل + فيديو

صنعاء.. التحالف اتخذ اجراءات تعسفية لعرقلة مطار صنعاء