الاحتلال يصادر 12.7 ألف كلم من أراضي غور الأردن جنوب نابلس + فيديو

العالم – خاص بالعالم

في الوقت الذي يتكدس فيه آلاف السكان في مناطق محدودة في القرى الفلسطينية المصنفة "ب" حسب اتفاقية أوسلو.. يصادر الكيان الإسرائيلي 12.7 ألف كيلومتر مربع من أراضي غور الأردن التابعة بغالبيتها لبلدة عقربا جنوب نابلس، والتي تعد من أكبر القرى الفلسطينية وعملية المصادرة هذه هي الأوسع منذ ثلاثة عقود.

وأوضح مدير بلدية عقربا صلاح بني جابر لمراسلة العالم أنه و: خلال أقل من عام ونصف تمت مصادرة ما يزيد عن 25 كلم مربع من أراضي بلدة عقربا وحدها.. وهنالك أيضا استيطان رعوي يضم الأراضي الفلسطينية بشكل ثابت.. الاستيطان الرعوي عمل على مصادر صامتة لما يزيد عن 80,000 دونم من مناطق رعوية لبلدة عقربا.

ولفت إلى أن: الجانب الإسرائيلي على المستوى الرسمي يحاول الاستفادة قدر الإمكان من حالة الطوارئ وحالة الحرب التي أعلنت على الشعب الفلسطيني بمصادرة أكبر قدر من الممكن من هذه الأراضي.. وهناك عملية تبادل الأدوار ما بين المستوى السياسي والعسكري وكذلك مع مستوى المستوطنين.

‎سلب الأراضي هي سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والصمود هو طريقة الفلسطيني لتثبيت وجوده بأرضه.

فهناك والد شهيد قتله المستوطنون بأرضه.. ليعود هذا الحاج ويقف في ذات المكان فوق البيوت المهدمة، ليقول لكاميرا العالم إنه لا يهمه مسميات الاحتلال للأراضي.. ولا يقع بخدعة التقسيم.. فكل الأرض الفلسطينية.

وقال المزارع الفلسطيني باسم بني جابر لمراسلتنا إن: "الأرض هي العرض.. هي الشرف.. نحن بلا أرض ليس لنا وجود.. نحن نفرط في أنفسنا ولا نفرط بالأرض.. هذه مسميات هم يسمونها.. ونحن صامدين إلى أن يأتي أجلنا ونلاقي رب العالمين."

مساحات واسعة دون أدنى الخدمات الأساسية للحياة لكن يصر الفلسطيني على وجوده بين المستوطنات التي تضيق الخناق على الضفة الغربية والآخذه بالتوسع، بعد قرارات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية لقطع أوصالها.

إعلان الاستيلاء على أراض جديدة وواسعة في الضفة الغربية جزء من استراتيجية اسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة ما بين الأردن والاراضي الفلسطينية، لخنق الإمكانية العملية لإقامة دولة فلسطينية.

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