الرئيس المجري يجري محادثات مع نظيره الصيني لإنهاء الحرب في اوكرانيا

العالم- اوروبا

ونقلت وكالة "أم تي آي" عن هافاسي، قوله، إن "مهمة السلام التي يقوم بها رئيس الوزراء فيكتور أوربان مستمرة.. وصل رئيس الوزراء إلى بكين في وقت مبكر من صباح الاثنين.. وخلال النهار سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".

ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والوفد المرافق له، يوم الجمعة الماضية إلى موسكو والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام.

وسبق أن صرح بيسكوف، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي لا يروق له أن يرى دولة المجر ذات استقلالية، لذلك يزيدون من ضغوطاتهم على رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وتتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر بدءا من 1 يوليو/ تموز الجاري.