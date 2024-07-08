هجمات اسرائيلية مسعورة علی قری جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان صواريخ الاحتلال استهدفت صباح اليوم المنازل في بلدة عيتا الشعب.

وأغار الطيران المسير الاسرائيلي صباح اليوم علی بلدة قبريخا ولم يبلغ عن اصابات، فيما استهدفت غارة اخری بلدة رب 30 قرب المدرسة الرسمية الجديدة.

وأشار مراسل العالم الی غارة حربية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي علی بلدة طلوسة وغارة اخری استهدفت بلدة حولا وقصف مدفعي استهدف بلدة رب 30 وكفركلا وبرج الملوك وكانت هذه المرة الاولي التي تم فيها استهداف برج الملوك، واعتدت مسيرة اسرائيلية علی دراجة نارية في بلدة القليلة مما أدی الی ارتقاء شهيد علی طريق القدس.

واستهدفت الغارات الجوية الاسرائيلية مزارع للمواشي في منطقة طورا في جزين ما أدی الی نفوق عدد كبير من رؤوس الماعز وفقدان الراعي وتدمير المزرعة بالكامل.