الکشف عن تفاصيل محاولة اختطاف قاذفة استراتيجية روسية

العالم - روسيا

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم ز" تابعة للقوات المسلحة الروسية، وتم الكشف عن تورط أجهزة استخبارات دول الناتو في إعداد وتنفيذ عملية الاختطاف".

وأضاف بيان جهاز الأمن الفيدرالي أن "الاستخبارات الأوكرانية حاولت تنفيذ عملية اختطاف القاذفة عبر التخطيط لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وذلك مقابل تهريب القاذفة الاستراتيجية إلى أوكرانيا".

وتابع البيان: "خلال العملية، تلقى ضباط مكافحة التجسس الروس معلومات ساعدت قواتنا المسلحة على إطلاق النار على مطار أوزيرنوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

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وقال الطيار، في حديث له أذاعته قناة "روسيا-1"، إن القوات الأوكرانية قدمت له وثائق بولندية وحسابا مصرفيا لعائلته، ووفقا له كان من المزمع أن تتوجه عائلته إلى تركيا، ومن هناك إلى مولدوفا ثم أوكرانيا.

وتابع: "وفقا لخططهم، كان من المفترض أن تذهب عائلتي إلى تركيا، حيث كان من المفترض أن يقابلهم رجال من الاستخبارات الأوكرانية، ثم لسبب ما إلى مولدوفا، ثم أوكرانيا، برغم أننا كنا نتحدث عن أوروبا فيما قبل".

وأضاف الطيار: "لقد بدا كل شيء غير قابل للتصديق، ولكن ليس هذا هو المغزى. كانوا سيسرقون الطائرة للاحتفاظ بها".

ونشرت القناة الوثائق الإيطالية والبولندية، بما في ذلك جوازات السفر المخصصة للطيار وعائلته.

والجدير بالذكر، أنه يتم تزويد طائرات "توبوليف- 22 أم 3" الروسية البعيدة المدى ذات الأجنحة المتغيرة الشكل، بصواريخ مجنحة من طراز "إكس-32"، التي لا تستطيع المضادات الجوية المعادية والطائرات الاعتراضية اكتشافها. وهذه الصواريخ بعد أن تطلقها الطائرة الحاملة، ترتفع إلى 40 كيلومترا في طبقة السكاك (الستراتوسفير) من الغلاف الجوي، لتدور بعدها بزاوية حادة وتنقض على الهدف.