عملية مخادعة اسرائيلية تباغت سكان غرب غزة وتتسبب بنزوح كبير

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان الاحتلال الاسرائيلي طلب من سكان حي التفاح، حي الدرج، سكان مدينة غزة والمناطق الشرقية بالاخلاء والتوجه الی مناطق غرب مدينة غزة وسرعان ما نزح الناس من هذه المناطق ولجأوا الی مناطق الصناعة وتل الهوی والجامعات في غرب غزة، واذا بقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل مباغت الی منطقة الصناعة وقامت بإطلاق النار بشكل مكثف وقصف جوي عنيف وغطاء جوي وتم محاصرة الناس في الاماكن التي وصولوا اليها وهي مناطق غيرمهيأة لاستقبال هذا العدد من النازحين.

وأكد مراسل العالم ان اطلاق النار العنيف خلف عدداً من الشهداء والجرحی، ثم سمح جيش الاحتلال لبعض الناس لترك المنطقة لكنهم حاصر العديد من الناس في مدرسة أنس بن كامل وكل من كان يتواجد في منطق الريس.

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هذا وادعی جيش الإحتلال الاسرائيلي في بيان إنه ينفذ عملية عسكرية ضد ما سماها بنية تحتية عسكرية في مبنی الوكالة الواقع وسط مدينة غزة، فيما كان المبنی يؤوي أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين المحاصرين حتی الان، يتعرضون لوابل كثيف من اطلاق النار من طائرات كواد كابتر والطائرات المروحية.

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