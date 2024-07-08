بالفيديو: الانتخابات التشريعية.. برلمان معلق يلوح في أفق فرنسا

العالم - خاص بالعالم

في نتيجة مخالفة لكل التوقعات، أظهرت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف الذي حل ثالثا.

نتيجة اصابت حزب اليمين بزعامة ماريان لوبان بخيبة أمل بعد ان احتل الصدارة في الجولة الاولى. فيما قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون يحلل آخر نتائج للانتخابات، وسيحترم اختيار الشعب الفرنسي، وذلك في الوقت الذي أعلن رئيس وزراء غابريال أتال أنه سيقدم استقالته من منصبه.

اما زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون فقد راي ضرورة ان تحكم الجبهة الشعبيّة الجديدة التي ينتمي إليها حزبه.

استحقاق تجد من خلاله فرنسا نفسها غارقة في المجهول، مع برلمان معلق، فوفق هذه النتائج لن تستطيع أي من الكتل الثلاث الحصول على اغلبية مطلقة في البرلمان.

وسيكون في انتظار الرئيس ماكرون مهمة شاقة لتشكيل حكومة وهي الوصول إلى العدد المطلوب من المشرعين لتحقيق الأغلبية المطلقة وفق الاليزيه، الذي اعلن موت معسكر الوسط. خاصة وان فرنسا ليست معتادة على تشكيل تحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات.

ومع عدم امكانية الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة لمدة اثني عشر شهرا أخرى، بحسب نص الدستور. قد يحاول ماكرون إبعاد الاشتراكيين والخضر عن الائتلاف اليساري لتشكيل ائتلاف يسار الوسط مع كتلته. وثمة خيار آخر يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.