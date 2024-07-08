شاهد.. لهذا السبب تراجعت نسبة أرباح منتجات الكيان الاسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تأخذ منحنى تصاعدي مع استمر الحرب على غزة، وزارة الاقتصاد في الضفة قالت ان نسبة شراء المنتجات الاسرائيلية مع العصائر والمشروبات انخفضت الى 82 % أما منتجات الحليب والألبان فقد تراجعت ل60 % في السوق الفلسطيني.

وأشارت إلى تحقيق نجاحات في قطاع المشروبات وشركات التنظيف والكيماويات الفلسطينية التي شهدت زيادة في إنتاجها بسبب المقاطعة.



وقال مهند الخطيب نائب مدير مديرية اقتصاد الخليل:"نلمس في الفترات الاخيره تقدم ملحوظ لحصة المنتج في السوق الفلسطينية وتاثيره على الصناعة الفلسطينية اليوم الحصة يوما بعد يوم تزيد ولدينا مجموعة من المؤشرات تؤكد ان بعض الصناعات في تقدم، وفي عزوف عن بعض المنتجات بسبب نتيجة الاوضاع السياسية او بسبب المستهلك اصبح يقدر دور الصناعه الفلسطينية".



مبادرات المقاطعة انطلقت مع بدء عداون الاحتلال الشامل لتعزيز شراء المنتجات الفلسطينية ومقاطعة الشركات الاسرائيلية أو الداعمة لها في الأسواق الفلسطينة وهو ما لاقا رواجا وتقبلا كبيرا في أوساط الفلسطينيين.



وقال عبد الرحيم أبو حماد ناشط فلسطيني :"مقاطعة المنتجات الاسرائيلية هي بحد ذاتها مقاومة ولها تاثير كبير على الجانب الاقتصادي الاسرائيلي".



على المستوى العالمي يرى المؤيدون للقضية الفلسطينية أن المقاطعة سلاحا قويا في وجه اسرائيل ويمكن أن يحدث تغييرا مهما.

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