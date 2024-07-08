قوات الإحتلال تتوغل في مناطق غزة وسط نزوح كبير للفلسطينيين

العالم – خاص بالعالم

فقد توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ في محيط منطقتي الجامعات والصناعة جنوبي حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وحاصرت عددا من العائلات ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر خلال أربع وعشرين ساعة راح ضحيتها أربعون شهيدا وخمسة وسبعون مصابا في ظل تفاقم الوضع الصحي وانعدام الإمكانات اللازمة.

حيث اشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن النقص في الوقود، أجبره على إيقاف عربات إسعاف تابعة له عن العمل، محذرا من انتشار الأوبئة الأمراض في صفوف النازحين.

في غضون ذلك، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة حيث أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور 'نتساريم' جنوبي غربي مدينة غزة بعدد من صواريخ 'رجوم' من عيار 114 ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها مركزا لقيادة قوات الاحتلال على خط الإمداد في 'نتساريم' كما قامت بقصف تجمعات الاحتلال في حي تل الهوا جنوبي غربي مدينة غزة بقذائف 'الهاون'. وفي الحي نفسه، فجرت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوات أرضية مزروعة.

أما كتائب شهداء الأقصى فأكدت تمكنها من قصف تجمعات الآليات الإسرائيلية في جنوبي غربي مدينة غزة بقذائف 'الهاون.

بينما دكت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، موقع كتيبة 'أميتاي' الإسرائيلي في شرقي مدينة رفح، حنوبي القطاع، برشقة صاروخية.

هجمات المقاومة كبدت الاحتلال الكثير من الخسائر حيث أقر 'جيش' الاحتلال بإصابة 23 عسكريا خلال الساعات ال24 الماضية، بينهم 17 أصيبوا في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

الهجمات دفعت قوات الاحتلال إلى الانسحاب من بعض محاور القتال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما انسحبت من حي الدرج في مدينة غزة أيضا بصورة مفاجئة.

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