الرئاسة التركية تعلق على موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

العالم- سورية

ويوم أمس، أعلن الرئيس أردوغان أن أنقرة ستوجه الدعوة للرئيس السوري وقد تكون في أي لحظة، معربا عن أمله في عودة العلاقات التركية السورية إلى ما كانت عليه.

وأضاف أردوغان: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه مقاربة بشأن لقائنا الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا؟".

بدوره، صرح بشار الأسد يوم 26 يونيو الماضي خلال لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف بأن سوريا منفتحة على كافة المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا والمبنية على احترام سيادة البلاد.