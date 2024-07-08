9 أشهر من العدوان على غزة..

العالم – باختصار

كما بلغ عدد الجرحى 87,705 منذ 7 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.



وهو يعني ان كل ساعة في غزة يسقط ما بين 5 و6 شهداء ويصاب ما بين 13 و 14 جريحا.



تشير المعطيات إلى وجود أكثر من 10,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض في غزة.



في غزه اليوم تتكدس أكثر من 300,000 طن من النفايات في الشوارع والأزقة.

فيضان مياه الصرف الصحي ينذر بكارثة صحية تهدد حياة السكان في غزة.



رغم حرب الإبادة الاسرائيلية، إلا ان المقاومة تمكنت من المحافظة على زخم عملياتها.



في المقابل قتل نحو 700 جندي وضابط إسرائيلي بينهم 306 في المعارك البرية.



وفقا للأرقام الرسمية في كيان الاحتلال فان 8700 عسكري انضموا إلى قوائم المعوقين في الجيش.



كشفت صحيفة هاآرتس مؤخراً عن إنتحار 10 ضباط وجنود بسبب ما عانوه من أهوال في غزة.



كما تم إخلاء 25 مستوطنة في غزة ونزوح أكثر من 200,000 مستوطن.

في شمال فلسطين المحتلة نزح نحو 100,000 مستوطن من البلدات الحدوديه مع لبنان.



تفيد الارقام بأن اقتصاد"إسرائيل" انكماش 1.4% خلال الربع الاول من السنة الحالية.



العدوان على غزة أدى الى تصاعد التوتر المجتمعي وتعمق الشروخ داخل الكيان الاسرائيلية.

خلال الشهور الماضية انكشف الوحدة الاسرائيلي في كل مناحي الدولة عسكريا وسياسيا ومجتمعيا.



كما اصبحت"إسرائيل" من الدول المارقة على القانون وفق قرارات محكمة العدل الدولية.

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