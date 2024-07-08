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هنية يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

هنية يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" برسالة تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، ونيله ثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس في رسالته لبزشكيان: “نبعث لكم بهذه التهنئة، في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الفلسطيني ومقاومته إحدى أشرف معاركه التاريخية، بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، سيما في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب الإبادة الجماعية ووحشية الاحتلال الصهيوني النازي”.

وأضاف هنية “أننا وشعبنا على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها”.

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