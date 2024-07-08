فيديو خاص: قوة حزب الله الجوية تقوم بأول عملية لها في جبل حرمون!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل قناة العالم: سبق ذلك استهداف مستعمرة المطلة بالاسلحة والصواريخ، بالاضافة الى ثكنة زبدين وموقع الراهب.

وتابع: ان التطور الخطير هو ان المقاومة اللبنانية استهدفت موقع جبل حرمون الذي يرتفع 2230 مترا عن سطح البحر ويضم احدث التجهيزات التجسيسية التي ترصد المنطقة الشرقية بدء من سوريا الاى العراق والاردن الى الحدود الايرانية.

واوضح مراسلنا: وكان استهداف المقاومة الاعنف ومن اقوى العمليات التي تقوم بها القوة الجوية للمقاومة بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية.

واكد ان هذا الاستهداف لهذا الموقع هو الاول منذ عام 1973 بهذه الطريقة والاسلحة.

للمزيد شاهدوا الفيديو ....