فيديو خاص: آخر المستجدات حول صفقة التبادل، دقت ساعة الصفر؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل قناة العالم ان سموتريتش خرج في حشد لحزبه وحمل صورة لـ يحيى السنوار ويرفع اشارة النصر، وهو يقول للمحتشدين بان اي صفقة مع حماس تعني انتصار صاحب هذه الصورة، وسيخرج منتصرا من المعركة، وانه لن يكون جزء من حكومة تستسلم امام حماس.

وتابع: مباشرة بعد هذا التصريح خرج يائير لابيد رئيس حزب المعارضة ليقول بأنه كما وعد نتانياهو في السابق فانه اذا ذهب الى هذه الصفقة فإنه سيدعم حكومة نتانياهو اذا ما غادرها اليمين القومي.

واوضح مراسلنا: يبدو ان نتانياهو يماطل في ابرام الصفقة ويتحد عن انه يريد الصفقة واعطى اوامره بانجازها، ولكنه في نفس الوقت يتحدث عن انه لن يغادر القطاع دون تحقيق انتصار كامل، ما يعني استمرار الحرب.

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