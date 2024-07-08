إعلام إسرائيلي يتحدث عن أحداث أمنية صعبة بغزة والقسام تعلق!

العالم- فلسطين

ووفقا للإعلام العبري: تم نقل 3 جرحى من الجيش الإسرائيلي أصيبوا في المنطقة إلى المستشفيات داخل "إسرائيل."

ولاحقا، ذكر موقه حدشوت حموت العبري: "أن 4 أحداث أمنية صعبة تعرض لها الجيش الإسرائيلي في منطقة تل الهوى - صلوا من أجل القوات.

فيما أفادت مصادر صحفية بهبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية لفترات وجيزة على محور نتساريم يعتقد أنها لإجلاء مصابين.

وأصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، سلسلة بيانات متلاحقة حول تنفيذ سلسلة من العمليات والكمائن ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي تل الهوا ومحيطه بمدينة غزة.

وفيما يلي بيانات كتائب القسام:

20:30 كتائب القسام تستهدف جيب عسكري صهيوني بعبوة ناسفة في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوا بمدينة غزة

20:38 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيوينة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوا بمدينة غزة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح

20:44 كتائب القسام تدمر جيب عسكري صهيوني بقذيفة "الياسين 105" في شارع الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة

20:51 تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ 3" على دوّار الـ 17 غرب حي تل الهوا بمدينة غزة

20:56 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ 3" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

21:00 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة أرضية معدة مسبقًا في محور التقدم بحي تل الهوا غرب مدينة غزة

21:02 تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.

20:28 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة صهيوينة راجلة مكونة من 6 جنود في محور التقدم جنوب غرب حي تل الهوا بمدينة غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.