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خلال اتصالات عاجلة مع الوسطاء…هنية يحذر من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة

خلال اتصالات عاجلة مع الوسطاء…هنية يحذر من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة
الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الاثنين، من أن "التصعيد الإسرائيلي في مدينة غزة قد يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر".

العالم-فلسطين

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "هنية أجرى اتصالات عاجلة مع الوسطاء محذراً من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيرها"، وذلك في ضوء ما يجري من تهديد الجيش الإسرائيلي لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها.

وحمل هنية، خلال اتصالاته مع الوسطاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن انهيار مسار المفاوضات.

وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، السبت الماضي، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

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