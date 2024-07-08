وفد أمريكي يصل إلى القاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

العالم-الامريكيتان

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن الوفد الأمريكي يترأسه وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، يوم الاثنين.

وأضاف المصدر: "الوفد الأمني المصري يواصل جهوده للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري رفيع المستوى وجود اتصالات ومشاورات مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وأوضح المصدر أن القاهرة تستضيف وفودا أمريكية وإسرائيلية للتفاوض حول النقاط الخلافية التي تعطل التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "هناك لقاءات مع جميع الأطراف الأسبوع الحالي بهذا الشأن".

وطالبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".