إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن المكتب قوله في بيان له، مساء الاثنين: نشر جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بعض الخرائط التضليلية التي تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب على أنها مناطق “آمنة”، وهذه الدعوات هي دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم إلى عدم الانصياع مطلقاً إلى دعوات جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بالنزوح من مدينة غزة إلى الجنوب، حيث يهدف الاحتلال إلى من وراء هذه الدعوات الزائفة إلى استدراج المواطنين إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية، على غرار ما جرى بشكل مُتكرر من عشرات عمليات الإعدام الميداني للمواطنين الذين حاولوا سابقاً النزوح على شارعي الرشيد غرب مدينة غزة وعلى شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال دعا المواطنين للنزوح نحو الوسطى والجنوب، ثم أعدم المواطنين بدم بارد فور وصولهم إلى الحواجز العسكرية، وأطلق عليهم النار وأوقع بين صفوفهم عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين.

وشدد على أن تكرار هذه الأخطاء الفادحة وهذه المأساة تجعل المواطنين يدفعون ثمن ذلك دماءهم وأرواحهم وحياتهم، وإن مخططات الاحتلال “الإسرائيلي” مكشوفة ومفضوحة وظاهرة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.

وختم بالقول: الحذر الحذر من النزوح والقتل والإعدامات الميدانية..

حفظ الله شعبنا الفلسطيني العظيم من كل مكروه.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 8 يوليو 2024