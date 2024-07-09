بالفيديو..المغاربة يتظاهرون تنديدا برسو سفينة "إسرائيلية" بطنجة

العالم - المغرب

وتفاعل المئات من المغاربة، مع دعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. وشاركوا في مسيرتها مساء في مسيرة وطنية شعبية تحت شعار: “إدانة شعبية لرسو السفينة الصهيونية في ميناء طنجة المتوسط”.

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وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن تنظيم المسيرة الشعبية الوطنية بمدينة طنجة، يأتي احتجاجا على هذا الأمر وللمطالبة بإسقاط كل العلاقات مع الكيان الإسرائيلي جملة وتفصيلا ووقف حرب الإبادة للشعب الفلسطيني فورا.

وخرج المئات في مظاهرات حاشدة في مدن طنجة والرباط والدار البيضاء ومدن أخرى، تجاوبا مع نداءات أطلقتها مختلف الهيئات الداعمة لفلسطين.