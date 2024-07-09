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الرئيس المصري يبعث برقية تهنئة للرئيس الايراني المنتخب

الرئيس المصري يبعث برقية تهنئة للرئيس الايراني المنتخب
الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

العالم - ايران

وافاد موقع رئاسة الجمهورية المصرية "بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية"

وتمنى الرئيس المصري في برقية التهنئة للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، معرباً عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.

يذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو ليصبح تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحتى الآن، أرسل الكثير من رؤساء وقادة دول العالم رسائل تهنئة بفوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية.

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