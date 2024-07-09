بزشكيان يأمل بتطوير وتعميق العلاقات بين ايران والعراق

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي، هنأ الرئيس العراقي "عبداللطيف رشيد"، يوم الاثنين ، مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية، متمنيا له التوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الكبيرة والحساسة وأيضا على طريق تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

ووصف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق بأنها عميقة وقوية وتتماشى مع مصالح البلدين، وأكد اهتمام بلاده بالحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها وكذلك خلق أساس لمزيد من التعاون في المرحلة الجديدة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب الرئيس الايراني المنتخب عن شكره للحكومة والشعب العراقي على تهنئتهم له، كما اعتبر مدى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية بين البلدين بانه ليس بحاجة الى توضيح ، وأعرب عن أمله في تطوير وتعميق العلاقات في ظل التعاون بين كبار المسؤولين في البلدين في المرحلة الجديدة.

وصرح بزشكيان "أننا نولي أهمية فائقة لبلد العراق العظيم"، وثمن جهود الرئيس العراقي في تطوير العلاقات بين إيران والعراق وقال: إن البلدين لديهما وجهات نظر ومواقف مشتركة في الكثير من المجالات، والتي تعد منصة مناسبة لتعميق العلاقات وتطوير التعاون.