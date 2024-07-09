صفقة غزة ومناروات نتنياهو وجهوزية حماس

العالم - مع الحدث

ماذا عن رد المعارضة والاجهزة الامنية عليه بعدم تضيع الفرصة الذهبية واللحظة الحاسمة مع تعهد لابيد باعطائه الامان للصفقة؟

ما الذي ستنجزه زيارة رئيس الشاباك للقاهرة واجتماع رؤساء الاجهزة الاستخبارية المعنية يوم الاربعاء في الدوحة مسبوقة بتهديدات سموتريتش وبن غفير؟

هل ما اعلنه ابو عبيدة عن تعزيز كتائب القسام لقدراتها الدفاعية وانضمام الاف المقاتلين اليها يؤكد جهوزيتها لكل الاحتمالات فيما حماس تطالب الوسطاء بالتدخل لوقف الاعيب نتنياهو الذي يصعد عدوانه وجرائمه؟

وتستضيف الحلقة كلا من المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد حاج موسى، الخبير بالشؤون الاسرائيلية سامر عنبتاوي