رئيس الوزراء المغربي الاسبق: ايران هي محور المقاومة بكل صراحة

العالم - ایران

وتساءل بن كيران، عن دور المسلمين والعرب في مساندة الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الابادة التي يمارسها الكيان الصهيوني بغزة، قائلا: نحن أهل السنة والجماعة نمثل 90 في المائة من المسلمين، لا مانع لدي في أن يكون لإيران دور، لكن أين هو دورنا نحن؟

واتهم رئيس الحكومة المغربية الاسبق، "إسرائيل"، بالوحشية؛ محذرا: لا يصلح معها أي تواصل أو تعاون، وعلى الأنظمة العربية عدم المراهنة عليها.

وتابع: إيران هي محور المقاومة ويجب على المطبعين التفكير في كيفية توحيد جهودها ضد دولة الاحتلال.

واشاد بن كيران بـ الصمود الأسطوري الغرائبي للمقاومة والشعب الفلسطيني الصامد في غزة؛ مشددا على أن المقاومة في غزة لم ترض بغير المرجعية الإسلامية مرجعا وبها عملوا العجائب.

كما دعا الأنظمة العربية، إلى عدم المراهنة على "إسرائيل" كدولة قوية؛ مبينا ان موقف النظام الرسمي العربي من الكيان الصهيوني لم يكن في المستوى المطلوب، داعيا هذه الأنظمة إلى تصحيح موقفها.

واعتبر بن كيران، أن ما فعلته "إسرائيل" في المراحل الأخيرة كان سببا مباشرا في اندلاع طوفان الأقصى؛ مضيفا: ربما يمكن أن يؤدي ما تفعله بحق الفلسطينيين إلى تراجعها وزوالها.

واستغرب رئيس الحكومة المغربية الاسبق، من إرسال بعض الدول للأكل والشراب والفواكه والمياه… إلى "إسرائيل"؛ مؤكدا بانه مادام الإسرائيليون يقتلون إخواننا، فنحن في حالة حرب معهم، هذا هو الشرع؛ الأمة كلها في حالة حرب، ولو كان هناك سبيل، لكان مفروضا على الرجال والنساء أن يذهبوا إلى فلسطين، حتى وإن كان بدون إذن من الأزواج، لكن هناك الحدود والسدود والتأشيرات التي تحول دون ذلك.

ودعا الدول العربية المطبعة مع "إسرائيل" إلى التفكير في كيفية توحيد جهودها للتصرف بطريق أصح، مضيفا كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة.