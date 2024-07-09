الاحتلال يهدم المنشأت الفلسطينية ليقيم بؤرة استيطانية جديدة

العالم - فلسطين

انفجارات متتالية واستهدافات لجيش الاحتلال وآلياته بالعبوات الناسفة أعلنت عنها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وذلك خلال اقتحامات واسعة نفذها الاحتلال ولساعات طويلة في العديد من قرى وبلدات ومدن الضفة..

جمعية 'الهلال الأحمر' الفلسطيني أعلنت عن إصابة عدد من الفلسطينيين جلهم من الأطفال بالرصاص الحي لقوات الإحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة.

وتحدثت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات واشتباكات عقب اقتحام الاحتلال للمخيم وسط عمليات دهم لمنازل المواطنين.

وخلال اقتحامها لمنازل الفلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل وتخريب محتوياتها اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الفلسطينيين بالضرب واعتقلتهم.واقتحمت قوات أخرى مدينة أريحا

والى مدينة طولكرم ومخيماتها حيث عمد الاحتلال خلال اقتحاماته الى تخريب وتدميـر البنية التحتية مطلقا النار عشوائيا باتّجـاه منازل الفلسطينيين ومحتجزا الصحفيين ومستهدفا إياهم بقنابـل مسيّلة للدموع . كذلك عملت قوات الاحتلال على تخريب شبكات الميـاه وقطع التيار الكهربائي والتشـويش على شبكات الاتصال والإنتـرنت. وفضلا عن نشرها قناصتها فوق البنايات في مختلف أحياء المدينة حاصرت القوات الإسرائيلية المشافي مستدعية المزيد من التعزيزات العسكرية .

الاعتداءات الاسرئيلية طالت كذلك أراضي المزارعين في جبل الراس بقرية أم صفا شمال مدينة رام الله حيث عملت جرافات الاحتلال على تجريفها وتخريبها وعمل مستوطنوه على إحراق غرفة زراعية وخط شعارات معادية على المنازل شرق بلدة ترمسعيا .

وفيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وثقت هدم الاحتلال الإسرائيلي 318 منشأة في الضفة الغربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ومنها 85 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مبينةً أن الاحتلال شرعن 11 بؤرة استيطانية وحولها لمستوطنات بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.