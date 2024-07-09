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الجيش الإيراني بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي للإبحار داخل المحيطات

الجيش الإيراني بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي للإبحار داخل المحيطات
الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي إن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تحقيق إنجازات ملفتة في الصناعة البحرية ومنها مرحلة بلوغ الاكتفاء الذاتي في المجالات الملاحية والإبحار داخل المحيطات.

العالم إيران

وعلى هامش تفقده اليوم الثلاثاء معرض المنجزات العلمية والتقنية لبحرية الجيش الإيراني، المقام بمدينة سيرجان شرقي البلاد قال اللواء موسوي: بفضل جهود علمائنا الشبان والنخب والشركات المعرفية والجامعات المنضوية في الجيش بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك في العديد من المجالات والاحتياجات السابقة.

وشدد على أن الصناعة البحرية الإيرانية حققت اليوم إنجازات ملفتة تفوق النسخ الأجنبية في المجالات الملاحية والإبحار داخل المحيطات.

وأكد قائد الجيش، بان القوات المسلحة الإيرانية حققت اليوم الازدهار في جميع المجالات والقطاعات؛ وهي ماضية باتجاه تحقيق المزيد من التقدم للحفاظ على شموخ واقتدار البلاد.

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