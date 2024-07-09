فيديو خاص: كواليس اغتيال الحاج أبو الفضل (أمين)؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف ان حزب الله نعى ابو الفضل شهيدا على طريق القدس، فيما قالت مصادر ان الشهيد استهدف في الصبورة في ريف دمشق، من قبل طائرة مسيرة بصاروخين ما ادى الى احتراق سيارته بشكل كامل واستشهاده مع احد مرافقيه.

واوضح مراسل قناة العالم ان هذا العدوان هو الثاني خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية على دمشق، حيث استهدفت طائرات الاحتلال عبر اجواء البحر الابيض المتوسط مساء امس موقعا للجيش السوري في بانياس، واقتصرت الاضرار على خسائر مادية.

وتابع: ازدادت وتيرة اعتداءات الاحتلال منذ عملية طوفان الاقصى بسبب دور سوريا المركزي والمحوري في دعم المقاومة، عبر الدعم اللوجستي والدعم المكاني والزماني الذي يعتبره الكيان دورا محوريا في هذه المرحلة.

واشار مراسلنا الى ان عمليات العدوان تفاوتت بين اغتيالات لشخصيات قيادية في محور المقاومة في سوريا او عدوان على مواقع الجيش السوري، كان آخرها في 27 من الشهر الفائت على محيط ريف دمشق الجنوبي.

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