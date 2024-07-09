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دعوات لتظاهرات الجمعة ضد السيسي والحكومة تلوح بعقوبات قاسية

دعوات لتظاهرات الجمعة ضد السيسي والحكومة تلوح بعقوبات قاسية
الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

استبقت السلطات المصرية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، بقرارات حبس واعتقال وأحكام بالإعدام ضد نشطاء ومعارضين ومتظاهرين، ما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية شديدة اللهجة موجهة لمنع المصريين من النزول إلى الشارع.

العالم - فلسطين

والأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، كشفت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" عن صدور حكم حبس ضابط الصف في القوات الجوية بالجيش المصري حسن صبري (43 عاما) مدة 8 سنوات وعزله من الخدمة، في محاكمة عسكرية أجريت له عقب القبض عليه في مظاهرة غاضبة محدودة طالبت برحيل السيسي، بسبب الغلاء والفقر، في 11 آذار/ مارس الماضي، بحي الدخيلة بمدينة الإسكندرية (شمال غرب).

الشبكة الحقوقية ومقرها العاصمة البريطانية لندن، قالت إن الحكم الذي صدر في أيار/ مايو الماضي، شابه مخالفات قانونية وإخلال بالحد الأدنى من إجراءات المحاكمات العادلة، مشيرة إلى منع الدفاع لقاء المتهم، والحكم عليه بعد أقل من شهرين فقط من القبض عليه، ومحاكمته في جلستين فقط تفصلهما 3 أيام فقط.

(عربي 21)

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