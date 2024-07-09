حزب الله ينشر فيلم رعب لإسرائيل تحت عنوان 'الهدهد 2'

العالم - لبنان

مرة اخرى يرعب حزب الله بتكتيكاته وحربه النفسية سلطات الاحتلال الاسرائيلية ويثبت قدرته على اختراق تكنولوجيا الاحتلال بالوصول جواً الى اجواء الكيان دون اعتراض. ومرة اخرى يعترف الاحتلال بأن حزب الله قادر على ايلامه في نقاط قوته المزعومة.

فقد عرض الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، الحلقة رقم اثنين من الهدهد، وتتضمن مشاهد تظهر مواقع الاحتلال العسكرية والأمنية في الجولان السوري المحتل، عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية.

وتظهر المشاهد قواعد الاستخبارات والانذار المبكر الاسرائيلية، أو ما تعرف بعيون الدولة، وتتضمن ستة محطات استراتيجية للاستطلاع الالكتروني. كما تضمنت مقرات قيادية ومعسكرات، ومنصات القبة الحديدية، ورادارات جوية ثلاثية الأبعاد للإدارة الجوية.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ما نشره حزب الله هو توثيق إضافي مقلق. واضافت ان هدف حزب الله من تلك الفيديوهات، هو ردع المؤسسة الأمنية والعسكرية والجمهور الإسرائيلي عن أي حرب مستقبلية معه. ورأت ان حزب الله لديه قدرات أكبر ويستطيع تحريك أسراب من المسيرات وسيقوم بذلك إذا اندلعت الحرب.

ميدانياً افادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حرائق في عدة نقاط من جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان في محيط 'مسكاف عام' و'مرغليوت'. حزب الله من جهته اعلن استهداف مواقع للاحتلال في الجليل الاعلى وإصبع الجليل بقذائف المدفعية والصواريخ محققا اصابات دقيقة. وجراء ضربات المقاومة، قال اعلام عبري ان ما يقرب من نصف سكان مستوطنة كريات شمونه يفكرون في عدم العودة إلى منازلهم شمال الاراضي المحتلة.

وضمن اعتداءاتها المتواصلة سقط عدد من الجرحى جراء غارة اسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان. كما استهدف جيش الاحتلال بقذائف الهاون أطراف بلدة الضهيرة ما ادى الى تضرر برج مراقبة في موقع للجيش اللبناني.