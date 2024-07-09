نتنياهو من الهزيمة الی التفاوض

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استمرار الحرب، سوف يکون بمعنی المزيد من الخسائر والفشل، وانهاءها سيکون هزيمة استراتيجية للکيان الصهيوني بعد 9 أشهر من العدوان علی غزة وعدم القدرة علی تحقيق الاهداف.

نتنياهو الی التفاوض وهذه وسيلة العاجز لاوسيلة القوي، حيث صرحت النائبة السابقة بالکنيست الاسرائيلي نيفين أبورحمون لقناة الجزيرة ان:"استئناف التفاوض يأتي من باب العجز ومن باب عدم تحقيق أي شيء وليس من باب القوة وبالتالي استئناف التفاوض يعکس العجز في الميدان وليس أکثر من ذلک".

وکان وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت قد قال:"لايمکن في الواقع الذي نوجد فيه الان، حيث فقدنا أکثر من لواء إعفاء مجتمعات کاملة من الخدمة. انظروا في أي وضع نحن الان، نحن بحاجة الی مزيد الجنود".

وقال مراقبون اسرائيليون لقناة 13 العبرية:"هناک فجوة کبيرة بين موقفي الجيش ونتنياهو؛ الجيش يريد وقف الحرب وخلافاً لما قاله نتنياهو ان الجيش لديه کل الوسائل وکل القدرات، جميعنا يعلم ان هناک مشکلة ذخيرة ومشکلة قتال ومشکلة قوة مقاتلة".

وتراجع نتنياهو عن عناده، حيث جاء الاتصال مع الرئيس الاميرکي جو بايدن ليحسم القرار، فقد نقل مسؤول في البيت الابيض ان بايدن ابلغ نتنياهو ان الوقت قد حان لإتمام الاتفاق وهو منظم بطريقة تحمي مصالح "اسرائيل" بشکل کامل.

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