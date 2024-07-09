محاولات نتنياهو لعرقلة صفقة وقف اطلاق النار

العالم - العين الاسرائيلية

ويعرقل نتنياهو التوصل لصفقة بعودته الی نغمة العودة الی الحرب بعد اطلاق سراح الاسری وهو ما توقف عنده الاعلام العبري معتبراً ان هذا الموقف لن تقبل به حماس.

شرط نتنياهو للعودة الی الحرب بعد تنفيذ صفقة تبادل الاسری، أتبعه بشرط أخر وهو رفض عودة الفلسطينيين المسلحين الی شمال القطاع وهو ما رأت فيه المؤسسة العسكرية والأمنية، نسفاً للمفاوضات الجارية بشأن هذه الصفقة.

وأكد المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضة الذي حل ضيفاً علی برنامج العين الاسرائيلية، ان الجدل الاساسي كما يراه الاعلام الاسرائيلي هو ان موضوع الهدنة، هو حول وقف اطلاق النار، فإذا كان نتنياهو ينوی العودة الی القتال بعد تنفيذ صفقة تبادل الاسری، فهذا الأمر بحد ذاته ينسف كل عملية التفاوض.

اما مواقع التواصل العبرية فقد امتلأت بتغريدات النشطاء الصهاينة عن يقينهم بأن نتنياهو لا يريد هذه الصفقة ويصر علی مواصلة الحرب في غزة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..