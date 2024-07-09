الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد العشرات في قصف لخيام النازحين

العالم - فلسطين

يستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب مجازر متنقلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى فيما اعداد اخرى تبقى تحت الركام وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم لنقص المعدات.

عشرون شهيد على الاقل فضلا عن الجرحى، ارتقوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان شرقي خان يونس، طال محيط بوابة مدرسة تؤوي نازحين وخيماً لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبي.

كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة مروعة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع راح ضحيتها سبعة عشر شهيداً من عائلة أبو فريح بينهم أربعة عشر طفل وامرأة.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أحد منتسبيها في المحافظة الوسطى، في قصف إسرائيلي أثناء تأديته واجبه الوطني والإنساني.

وأعلنت جمعيةُ الهلال الأحمر الفلسطينية أنّ جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لها في غزة خرجت عن الخدمة وأوضحت الجمعية أن خروج المرافقِ الطبية عن الخدمة جاء بسبب أوامر جيش الاحتلال بالإخلاء القسري للمناطق التي تضم النقاط الطبية في غزة، هذا وتعمل جميع مستشفيات القطاع بشكل جزئي، فيما تواجه نقصاً حاداً في العاملين والإمدادات الطبية.

وعلى الصعيد الانساني قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ أربعة وستين يوماً مما ينذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال.

المكتب الاعلامي الحكومي أكد في بيان له أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بالكامل بشكل متواصل، وذلك في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.