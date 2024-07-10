غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف جنوبي وشرقي لبنان

العالم - لبنان

أكدت مصادر خبرية في لبنان أنّ "طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بالصواريخ على مرتفعات محيطة ببلدة النبي شيت شرقي لبنان".

وأضافت أنّ "5 صواريخ استهدفت جرود بلدة النبي شيت في السلسلة الشرقية لجبال لبنان".

وقبل ساعات، قال مراسلنا في جنوب لبنان إنّ غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة حداثا، كما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة تولين الجنوبية.

وطال قصف إسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

تأتي اعتداءات الاحتلال في وقتٍ تستمر فيه عمليات المقاومة الإسلامية، في لبنان، باتجاه المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار دعم غزة، والرد على الاعتداءات على القرى اللبنانية.

وأشار مراسلنا، إلى أنّ المقاومة وسعت من نطاق عملياتها تجاه مستوطنات جديدة نحو عمق جديد، وهو ما تمثل في استهدافها مستوطنة "يسود حمعالا" الواقعة في الجليل الأعلى على عمق 11 كلم من الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وبحسب المراسل، يضع هذا الاستهداف الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، أمام مسار تصعيدي، تريد المقاومة منه إرسال رسالة للاحتلال، مفادها أن التصعيد بحق القرى الجنوبية في لبنان، سيعني حكماً مزيداً من النزوح للمستوطنين، والمزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال.

وهذا إضافة إلى استهداف مستوطنات "المنارة"، و"المطلة" الحدوديتين، وموقعي "الراهب" و"زبدين"، في مزارع شبعا المحتلة.