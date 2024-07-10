المقاومة العراقية تستهدف محطة لتوليد الطاقة في الأراضي المحتلة

العالم - العراق

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها بالمسيرات محطة "أوروت رابين" لتوليد الطاقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيانٌ للمقاومة إنّ الاستهداف يأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأشار البيان إلى أن "المقاومة مستمرة في دكّ معاقل الأعداء حتى وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزّة".

وأمس الثلاثاء، ضربت المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً إسرائيلياً حيوياً، في مدينة حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها العمليات النوعية ضدّ أهداف في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال، من أجل إخراجها عن الخدمة.