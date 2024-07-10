تطورات مساعي الصفقة مع ثبات المقاومة ومجازر نتنياهو

العالم - مع الحدث

ماذا يعني إرسال وفده إلى القاهرة اليوم وإلى الدوحة غدا مع مسؤول ملف الأسرى وبحضور وفد أميركي لجسر الفجوات القائمة؟

هل يخشى أن يكون التوصل إلى اتفاق على حساب انهيار ائتلافه الحكومي وقد فقد السيطرة عليه وعلى الحرب وعلى العلاقات الخارجية بحسب لابيد؟

ما دلالة تحذير هنية للوسطاء من استمرار مجازر الاحتلال في القطاع بما يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر بعد ما أبدت حماس المرونة والإيجابية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الخبير بالشؤون العسكرية أكرم سريوي، والخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد.

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