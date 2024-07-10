الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤
٠٣:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص:

تطورات مساعي الصفقة مع ثبات المقاومة ومجازر نتنياهو

الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

كيف تبدو تطورات مساعي التوصل لصفقة بشأن غزة بدفع أميركي وموقف حماس الإيجابي وتردد نتنياهو وشرطه؟

العالم - مع الحدث

  • ماذا يعني إرسال وفده إلى القاهرة اليوم وإلى الدوحة غدا مع مسؤول ملف الأسرى وبحضور وفد أميركي لجسر الفجوات القائمة؟
  • هل يخشى أن يكون التوصل إلى اتفاق على حساب انهيار ائتلافه الحكومي وقد فقد السيطرة عليه وعلى الحرب وعلى العلاقات الخارجية بحسب لابيد؟
  • ما دلالة تحذير هنية للوسطاء من استمرار مجازر الاحتلال في القطاع بما يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر بعد ما أبدت حماس المرونة والإيجابية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الخبير بالشؤون العسكرية أكرم سريوي، والخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

محاولات نتنياهو لعرقلة صفقة وقف اطلاق النار

حماس تحذر الوسطاء من العودة إلى نقطة الصفر في صفقة التبادل

فيديو خاص: آخر المستجدات حول صفقة التبادل، دقت ساعة الصفر؟!!