هدد حزب الله يرصد قواعد الاحتلال في الجولان المحتل، والخلافات تتأكل حكومة نتنياهو من الداخل

العالم - بانوراما

الملف الأول: استهدف الطيران الإسرائيلي المسير سيارة على طريق يعفور الصبورة 'طريق دمشق بيروت' ما أدى إلى احتراقها بالكامل ووقوع عدد من الشهداء كانوا بداخلها.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يقول إنه يوثق استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة على طريق بيروت دمشق - بالقرب من قاعدة للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري. وقد اصطدمت السيارة بالحاجز المنصف للطريق واشتعلت بالنيران. من جهة اخرى، نشر حزب الله مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة للحزب.



الملف الثاني: تعاني حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أزمة كبيرة بسبب سحب قانون الحاخامات والذي كان من المفترض أن يتم التصويت عليه. وفي ظل معارضة أعضاء من الائتلاف لهذا القانون هددت حركة شاس الحريدية بأن عدم تمرير القانون سيفرض عليها مغادرة الحكومة واسقاطها. كذلك تعاني حكومة نتنياهو خلافات نتيجة ازمة قانون تجنيد الحريديم والتهديدات التي يطلقها اعضاؤها بفرطها لأسباب مختلفة.

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