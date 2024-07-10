بزشکیان: حدود إيران مع أرمينيا، حدود الأمل والحياة السلمیة

العالم - ايران

وشکر بزشکیان في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"، على رسالة التهنئة التي بعث بها هذا المسؤول الأرمني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسة الإیرانیة.

وقال: تتمتع أرمينيا بمكانة مهمة بين جيران إيران والعلاقات مع هذا البلد مهمة للغاية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية وحدود ایران مع أرمينيا،حدود الأمل والحياة السلمیة، رغم أنها قصیرة .

وأكد أن سياستنا الأساسية تجاه أرمينيا ثابتة والجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم وحدة أراضي جميع الدول وترفض أي تغيير في الحدود الدولية.

وشدد بالقول: نحن ندعم محادثات السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان ومستعدون لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد.

وأكد على تمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزاماتها مع أرمينيا واستعدادها لمواصلة تعزیز العلاقات واعتبر دعم حكومة هذا البلد لأنشطة نشطاء القطاع الخاص للاقتصاد الإيراني في أرمينيا مصدر ارتياح.

من جانبه هنأ رئيس وزراء أرمينيا مساء أمس الثلاثاء، خلال الاتصال الهاتفي، بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى تاريخه الطويل والناجح في الأنشطة السياسية وجدد تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي.

وقال: لقد تطورت عملية العلاقات بين البلدين بشكل جيد خلال فترة رئاسة الشهید رئیسي وأرمينيا تلتزم بجميع الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الفترة .

وأعرب عن أمله في أن تظل العلاقات بين البلدين ودية في الفترة المقبلة.

وأضاف: العلاقات بين إيران وأرمينيا تقوم على المصالح المشتركة وإن العلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقات بين جارتين، بل هي علاقات مميزة لا تتأثر أبدًا بأي عامل آخر.