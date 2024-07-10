إنتاج ایران من النفط يرتفع إلى 3.6 مليون برميل یومیا

العالم - ايران

وقال وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" إن إنتاج ایران من النفط ارتفع من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 3.6 مليون برميل یومیا.

واضاف أوجي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء : كل مائة ألف برميل من النفط تضاف إلى الإنتاج تدر دخلاً للبلاد يبلغ 2.8 مليار دولار سنوياً.

واستطرد قائلا: ارتفع إنتاج إيران من النفط من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 3 ملايين و600 ألف برميل یومیا، خلال السنوات الثلاث الماضية.

واعتبر وزير النفط، إنتاج النفط أحد سبل منع عجز الموازنة وزيادة مصادر إيرادات الحكومة.

وأضاف: احتياطيات الهيدروكربون السائل في البلاد تزيد عن 153 مليار برميل وسترتفع عائدات البلاد من النقد الأجنبي وستزداد القوة الاقتصادية للحكومة في حال زیادة انتاج النفط وتحسین قدرات المصافي.