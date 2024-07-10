الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله يعلق على انتخابات الرئاسة الايرانية وفوز بزشكيان

السيد نصر الله يعلق على انتخابات الرئاسة الايرانية وفوز بزشكيان
الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

بارك امين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله لشعب وقيادة الجمهورية الاسلامية وللقائد الامام خامنئي إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية على دورتين وما رافقها من مناظرات بين المرشحين ومن ثم انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان.

العالم- ايران

واضاف السيد نصر الله في كلمة له الاربعاء خلال الاحتفال التأبيني للقائد الجهادي الشهيد محمد نعمة ناصر(ابو نعمة) "لا يفوتني ان ابارك لشعب وقيادة الجمهورية الاسلامية وللقائد الامام الخامنئي إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية على دورتين وما رافقها من مناظرات بين المرشحين ومن ثم انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان".

وتابع "اود ان اشكر السيد بزشكيان على شكره على برقيتي بما فيها خاصة من موقف سياسي بان الجمهورية الاسلامية في اساسيات فكرها، كما اسسها الامام الخميني وواصلت مع الامام الخامنئي، نصرة المستضعفين وفلسطين والمقاومة من اساسيتها".

ولفت الى ان "الرئيس الايراني المنتخب اكد ان جبهة المقاومة قوية وصلبة وستواصل الطريق حتى النصر"، واكد انه "في طريق النصر سيرتقي شهداء حتى تحقيق النصر، وهنا الدم ينتصر على السيف، المقاومة المستمدة من كربلاء الامام الحسين دمها سينتصر".

روابط ذات صلة

شرط السيد نصر الله لوقف عمليات حزب الله ضد 'اسرائيل' بجبهة الشمال

هذا ما طلبه 'حمدين صباحي'من السيسي بشأن 'اسرائيل' وما قاله حول السيد نصر الله

السيد نصر الله: المقاومة ماضية بإسناد غزة حتى تُحقّق هدفها