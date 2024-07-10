شاهد/قتل في الحال.. مقاوم يقنص جندي اسرائيلي ببندقية الغول

العالم - فلسطين

وفي أحدث التطورات، نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهد من عملية قنص جندي من جيش الاحتلال في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة.



وأظهرت المشاهد لحظة قنص الجندي الذي سقط قتيلا في الحال بعد استهدافه ببندقية الغول.

كما بثت كتائب القسام مشاهد من إغارة مقاتليها على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت اللقطات رصدا يوميا لمحيط ومكان مقر قيادة عمليات الاحتلال، ومتابعة تحركات آلياته العسكرية من دبابات وجيبات وجرافات عبر طائرات استطلاع مسيرة.

كما شملت المشاهد لقطات من جلسة خاصة لمقاتلي القسام لمناقشة خطة الإغارة على مقر قيادة عمليات الاحتلال، ومعرفة الطرق التي سيسلكونها للوصول إلى المكان.

وعلى المستوى العملياتي، بدأ مقاتلو القسام تنفيذ عملية الإغارة باستهداف عدد من آليات الاحتلال في محيط مقر قيادة العمليات بقذائف "الياسين 105"، إضافة إلى قنص جنود إسرائيليين في المنطقة ذاتها.

وعقب ذلك، تقدم عناصر القسام -وفق الفيديو- نحو مقر قيادة العمليات محملين بالعتاد والعبوات الناسفة، ومن ثم شرعوا باستهداف المكان بالقذائف المضادة للأفراد والتحصينات.

وأكمل مقاتلو القسام عملية الإغارة بالاشتباك وجها لوجه مع ضباط وجنود الاحتلال داخل مقر قيادة العمليات، ثم تعرضت المنطقة لقصف مكثف بقذائف الهاون للتغطية على انسحاب المقاتلين.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام تنفيذها كميناً محكماً في حي تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول هذه القوة إلى مقتلة الكمين.

وأضافت أنها أوقعت الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وقد رصدت القسام هبوط عددٍ من طائرات الاحتلال المروحية لإخلاء أفراد القوة.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت تفجيرها 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى، حيث استهدفت أيضاً تحشدات قوات الاحتلال بقذائف "الهاون"، محققةً إصابات مباشرة.

كذلك، استهدفت سرايا القدس تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط منطقة المنطار في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون".

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهدافها غرف القيادة والسيطرة المتمركزة في محور" نتساريم" بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دكها قوات الاحتلال المتوغلة قرب برج الصالح ودوار الأصيل في حي تل الهوى، بقذائف "الهاون".

وبالتزامن مع اشتباكات وعمليات المقاومة، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 4 جرحى في صفوف "الجيش" الإسرائيلي بعبوة ناسفة في قطاع غزة، مبينةً أن 2 من الجنود في حالة حرجة جداً.