بيانات لفصائل المقاومة تصف أصنافاً من الموت بين جنود الاحتلال

العالم - فلسطين

وأعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين محكم بحي تل الهوى بمدينة غزة. وقالت القسام إنّ مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط عدد من الطائرات المروحية لإجلائهم.

كما أعلنت استهداف ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة؛ ونشرت مشاهد توثق تصدي مجاهدي القسام لآليات العدو المتوغلة.

وفي السياق، قالت سرايا القدس إنّ عناصرها تمكنوا من تفجير ثلاث آليات عسكرية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى. وأضافت أنّ مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعات للجنود في الحي ذاته ومحيط منطقة المنطار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، لافتةً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

بدورها بثت كتائب المجاهدين، مشاهد من استهداف موقع 'كوسوفيم' العسكري الإسرائيلي شرق القرارة، شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بصاروخين من نوع مئة وسبعة.

إلى ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جندي من وحدة 'ماغلان' تشكيل كوماندوز، قنصاً في المعارك التي دارت مع المقاومة الفلسطينية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برصاص قناص في حي الرمال وسط غزة.